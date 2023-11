Homem assassinado na saída de boate na Baixada era réu por tentativa de homicídio

Assassinado na saída de uma boate em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Luiz Matheus Verly Tassinare, de 28 anos, era réu por tentativa de homicídio qualificado e iria a júri popular. Além disso, segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Luiz chegou a ser acusado de violência doméstica, mas o processo foi arquivado em 2021.

Em nota, o TJRJ informou que, em maio deste ano, Luiz Tassinare também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. Na madrugada da última sexta-feira (3), ele estava saindo de uma boate, no bairro da Posse, quando foi atacado a tiros. No local, Beatriz Martins de Araújo, de 25 anos, também foi baleada e morreu no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as mortes. “Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”, diz a nota.

Sete mortes

Sete pessoas foram assassinadas entre quarta-feira (1º) e sexta-feira (3) em Nova Iguaçu. A especializada está investigando os casos, que aconteceram nos bairros da Posse, Grama, Comendador Soares e Austin. Além de Luiz Tassinare e Beatriz de Araújo, a Polícia Civil conseguiu identificar outras três pessoas.