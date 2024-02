Homem confessa ter matado a ex, que estava viva ao ser enterrada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

O corpo de Letícia Barbosa Leite da Silva foi encontrado sob três camadas de concreto na casa do principal suspeito do crime

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu nesta quinta-feira (1º) Rafael Pereira Gomes da Silva, suspeito de assassinar a ex-companheira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em janeiro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, ele teria aplicado um golpe de mata-leão em Letícia Barbosa Leite da Silva, de 29 anos, e enterrado o corpo no quintal da sua casa, na comunidade do Barro Vermelho, em Gramacho, Duque de Caxias. Após o crime, ele fugiu.

Segundo os investigadores, Rafael não teria se conformado quando a mulher disse que iria morar com o filho de 2 anos com outro homem. Os policiais informaram que a vítima ainda estava viva quando foi enterrada e teve como causa da morte asfixia por constrição do pescoço e por soterramento. Rafael confessou o crime.

Em depoimento na última quarta-feira (31), na especializada, ele apresentou versões inverídicas sobre o crime, mas acabou admitindo.

O corpo de Letícia foi achado por parentes que faziam buscas e estava escondido sob o alicerce da casa, debaixo de três camadas de cimento, onde o assassino morava. Ele vai responder por feminicídio e teve prisão temporária de 30 dias decretada.

Não chegou ao serviço

O acusado disse em depoimento que os dois tiveram relações sexuais, e, em seguida, a ex-companheira disse que levaria o filho de 2 anos que morava ele embora, pois iria morar com uma outra pessoa, longe do local.

Segundo Rafael, neste momento ele teria se descontrolado e enforcado a vítima com um golpe mata-leão, em que é feito o estrangulamento. Em seguida, enterrou o corpo.

Segundo informações de familiares, no dia 16 de janeiro Letícia saiu para trabalhar e não chegou ao serviço. Uma campanha para encontrá-la foi feita nas redes sociais. Os parentes desconfiaram do ex-marido, porque ele supostamente não estaria se esforçando nas buscas. Além disso, já tinha feito ameaças a Letícia quando soube que ela estava em um novo relacionamento.