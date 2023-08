Homem de confiança do miliciano Tandera é capturado em Seropédica, na Baixada Fluminense

Thiago Gibi foi preso dentro de uma academia

Um criminoso considerado homem de confiança do miliciano Danilo Dias Lima, o

Tandera, foi preso na noite da última terça-feira (8), em uma academia de

musculação, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

A Polícia Civil informou que Thiago Silva Martins, o Thiago Gibi, que atuava em

Seropédica e Itaguaí, é suspeito de praticar extorsões e homicídios na região. Contra

ele, havia um mandado de prisão em aberto, expedido em 2019, pelo crime de

constituição de milícia privada. O miliciano já foi preso anteriormente pelo mesmo

crime.

De acordo com as investigações, Thiago é um antigo integrante da milícia Liga da Justiça, que deu origem ao grupo comandado por Luís Antônio da Silva Braga, o

Zinho. O bando atua nos bairros de Campo Grande e adjacências, na Zona Oeste do

Rio.

Tandera é o chefe da segunda maior milícia do Rio e domina as regiões de

Seropédica, Itaguaí e outros pontos da Baixada Fluminense. Além de ser a maior

rival do miliciano Zinho, irmão de Ecko, que atua em diversas áreas da Zona Oeste

da capital e na Baixada.