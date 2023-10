Homem é assassinado a tiros em borracharia na Zona Oeste do Rio

Um homem armado ameaçou a vítima que estava dentro de uma

borracharia

Luiz Cleber Alves de Oliveira, de 60 anos, foi morto a tiros dentro de uma

borracharia na Estrada do Pré, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na tarde

da última segunda-feira (2). Câmeras de segurança do local registraram o momento

em que um suspeito armado entra no estabelecimento e ameaça a vítima.

Pela imagens é possível ver ainda que a vítima conversava com um borracheiro que

consertava uma motocicleta, momento em que foram surpreendidos pelo suspeito.

Assim que são ameaçados, o funcionário se levanta com as mãos para cima e sai

de perto, enquanto Luiz tenta correr para fora do estabelecimento e acaba atingido.

A Polícia Militar informou que agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na região. A equipe procedeu até o local e constatou o fato, já com um homem caído no chão, sem vida. O local foi isolado para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar as

circunstâncias da morte. O suspeito ainda não foi identificado.