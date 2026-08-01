Homem é assassinado a tiros em distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos

Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta sexta-feira (31), na localidade conhecida como Escorre Sangue, no bairro Aquárius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Michael Pinto Pessanha foi encontrado já sem vida após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, que isolaram a área para a realização da perícia.

Após os procedimentos periciais, o corpo de Michael foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passou pelo processo de identificação.

A polícia trabalha para identificar a autoria ou a motivação do homicídio. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que conduz as investigações.