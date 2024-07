Homem é assassinado a tiros na Zona Oeste do Rio

Carro onde Alanderson de Oliveira estava ficou marcado com diversos disparos em Padre Miguel

Um homem foi alvo de vários disparos de arma de fogo, no início da tarde desta sexta-feira (5), em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. O carro onde estava Alanderson José Tavares de Oliveira, de 38 anos, ficou com, pelo menos, 15 marcas de tiros.

O assassinato aconteceu na Rua Hélio do Amaral, próximo à quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, por volta das 12h.

Alanderson tinha anotações criminais por posse ilegal de arma de fogo e furto. Em 2018, ele chegou a ser preso em flagrante em Bangu, na Zona Oeste, por agredir e ameaçar de morte uma pessoa em uma discussão de trânsito.