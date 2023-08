Homem é decapitado na Zona Oeste do Rio 

Um homem foi encontrado morto na Estrada de Jacarepaguá, no Anil, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (30). Ele foi decapitado e o cadáver deixado numa rua do bairro.

Segundo as primeiras informações, agentes do 18ºBPM (Pechincha) foram

acionados e encontraram a vítima. A área foi isolada para a perícia. O homem, que

ainda não foi identificado, estava no chão com a cabeça ao lado do corpo e as

pernas amarradas.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.