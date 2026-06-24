Homem é é fuzilado com mais de 10 tiros em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos
O crime aconteceu nas proximidades de um posto de saúde da região
Um homem foi executado a tiros no início da tarde da última desta segunda-feira (22), no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A polícia informou que o crime aconteceu nas proximidades de um posto de saúde da região.
A vítima, ainda não identificada oficialmente, foi atingida por diversos disparos enquanto passava pela localidade.
Equipes da polícia foram acionadas e isolaram a área para o trabalho da perícia. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Após os procedimentos periciais, o corpo será removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.
Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso.
A ocorrência será registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que ficará responsável pela investigação.