Homem é é fuzilado com mais de 10 tiros em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos

O crime aconteceu nas proximidades de um posto de saúde da região

Um homem foi executado a tiros no início da tarde da última desta segunda-feira (22), no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A polícia informou que o crime aconteceu nas proximidades de um posto de saúde da região.

A vítima, ainda não identificada oficialmente, foi atingida por diversos disparos enquanto passava pela localidade.

Equipes da polícia foram acionadas e isolaram a área para o trabalho da perícia. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após os procedimentos periciais, o corpo será removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso.

A ocorrência será registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que ficará responsável pela investigação.