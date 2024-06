Homem é executado com tiro na cabeça na frente de Clínica da Família, em Madureira

Walber Manoel Santos da Silva foi morto na Zona Norte

Um homem foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (12), na Praça do Patriarca, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Walber Manoel Santos da Silva foi atingido com pelo menos um tiro na cabeça. A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram ao local e constataram a morte. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime.

O crime aconteceu na frente da Clínica da Família Souza Marques. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), não houve interrupção do atendimento na unidade por causa do crime. “A unidade está funcionando normalmente”, informou a pasta.