Homem é executado com tiros no rosto em frente a ferro-velho na Região dos Lagos do RJ

Um homem foi executado a tiros em Araruama, na Região dos Lagos, na manhã do último sábado (29). Um corpo foi encontrado na Rua Melvin Jones, no bairro Mataruna, em frente ao antigo Ferro Velho do Bigode. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 06h05 para verificar relatos de tiros na localidade. Ao chegarem ao local, encontraram o homem no chão. Ele vestia bermuda jeans e estava sem camisa. Moradores locais afirmaram que a vítima não era conhecida na região.

Testemunhas relataram que um veículo se aproximou e um homem armado efetuou os disparos. A cena do crime foi isolada, e a equipe da PM aguardou a chegada do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), que investiga a motivação do crime.