Homem é executado em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima é morta

Um homem foi assassinado na última quarta-feira (6), na Estrada da Capoeira

Grande, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Rubens Barbosa,

conhecido como Rubinho, de 51 anos, estava a caminho de sua loja de material de

construção quando aconteceu a abordagem.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima

aguarda para atravessar a rua quando um carro cinza se aproxima e o homem do

banco do carona efetua vários tiros. Rubens ainda foi encaminhado com vida para o

Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba) e encaminhado para a Delegacia de

Homicídios da Capital (DHC), que dará continuidade à investigação.