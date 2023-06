Homem é executado em Realengo, na Zona Oeste do Rio

A vítima foi atingida ao menos uma vez no rosto

Um homem foi assassinado no começo da tarde desta sexta-feira (9) na Rua Frei Miguel, em Realengo, Zona Oeste do Rio. A vítima foi atingida ao menos uma vez no rosto.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para uma

ocorrência de homicídio. Ao chegar no local os militares encontraram o corpo de um

homem já sem vida.

A área foi isolada e o terreno preservado para o trabalho da perícia da Delegacia

de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que foi acionada para o

local e que a ocorrência ainda está em andamento.