Homem é executado na Freguesia, Zona Oeste do Rio 

André Careca foi morto no estacionamento de uma loja de artigos para animais

André Elias Pereira de Oliveira, conhecido como André Careca, e era apontado como líder de milícia, foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (19) no estacionamento de uma loja de artigos para animais na Freguesia de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

O crime aconteceu na Avenida Geremário Dantas. Diversas viaturas da Polícia Militar foram acionadas para o local para verificar o crime. Ainda não há informações das circunstâncias do crime.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram uma perícia no local em busca de esclarecer os fatos. Um inquérito foi instaurado para apurar a morte de André de Oliveira e as diligências continuam em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.