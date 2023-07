Homem é executado na quadra da São Clement, na Cidade Nova, no Centro do Rio

Um homem foi morto dentro da quadra da escola de samba São Clemente, na Cidade Nova, região central do Rio, na tarde desta sexta-feira (14). Sidney de Jesus Côco Júnior, de 41 anos, levou um tiro no peito, foi socorrido e não resistiu.

Testemunhas contaram que a vítima estava na quadra durante a organização de um evento da escola de samba quando um homem apareceu, foi na direção da vítima e atirou. Mais de dez disparos foram feitos. O suspeito fugiu do local.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Sidney era líder comunitário na comunidade do São Carlos, que fica no Centro do Rio, e trabalhava como assessor da Secretaria Municipal Especial da Juventude. A pasta lamentou a morte dele e informou que presta apoio aos familiares. Por fora, ele trabalhava também como produtor de eventos.

Postagens antes de morrer

Redes sociais Sidney chegou a publicar nas redes sociais que estava no local. Na noite de quinta, ele postou foto do palco montado e já nesta sexta ele publicou imagens do local do evento e sua estrutura pronta. Uma das mensagens dizia “vamos para cima hoje”.

Sidney fazia parte da Escola de Samba da Estácio de Sá e, em luto, a agremiação decidiu cancelar a disputa de samba que aconteceria nessa sexta. A competição será retomada na próxima semana. A investigação ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).