Homem é executado na Zona Portuária do Rio 

A noite da última quarta-feira (28) foi marcada por violência no Caju, bairro da Zona Portuária do Rio. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi executado com vários tiros. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias do crime.

A região onde o assassinato aconteceu é conhecida por ser palco de confrontos

frequentes e violência, e após o incidente, o policiamento na região foi intensificado

para evitar mais incidentes e possíveis represálias.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população local e pede que qualquer

informação que possa contribuir para a elucidação do caso seja comunicada de

maneira anônima através do Disque-Denúncia (2253-1177).