Homem é flagrado por câmeras ao abandonar 7 cães na entrada de shopping em Madureira, na Zona Norte do Rio

Quatro animais foram resgatados e levados para a Fazenda Modelo, outros três desapareceram

A 29ª DP (Madureira) tenta identificar um homem que abandonou sete cães na entrada do Madureira Shopping, na Zona Norte do Rio, na noite da última quarta-feira (17). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito chega com os animais, entra no centro comercial e foge por uma saída secundária. Acionada pela Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, a Secretaria de Proteção Animal resgatou quatro dos cães, que foram levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba. Os outros três fugiram e são procurados.

O crime de maus-tratos ocorreu por volta das 18h42. Segundo a administração do shopping, o homem deixou o grupo de animais na portaria principal e ingressou no shopping simulando ser um cliente comum. Após caminhar pelos corredores por algum tempo, ele utilizou uma rota de fuga estratégica em direção à Rua Antônio de Abreu, deixando os cães para trás.

Resgate

Ao constatarem a situação de desamparo, funcionários do condomínio comercial isolaram a área, passaram a monitorar e alimentar os bichos e acionaram o vereador Luiz Ramos Filho, presidente da Comissão de Defesa dos Animais, que intermediou o resgate junto ao município.

Quando os comboios de proteção animal chegaram ao local, três dos sete cães já haviam se dispersado e não foram localizados no entorno. Os quatro restantes foram capturados e encaminhados à Fazenda Modelo, onde receberão cuidados veterinários, vacinação e castração antes de entrarem na fila de adoção.

Mais crueldade

O cenário de crueldade contra animais na região ganhou um novo capítulo na mesma noite. Enquanto se dirigiam a Madureira, os fiscais da secretaria interceptaram outra ocorrência e resgataram mais quatro filhotes que haviam sido largados em via pública no bairro vizinho de Vicente de Carvalho. Os materiais digitais gravados no shopping já foram entregues aos inspetores da 29ª DP para subsidiar a abertura do inquérito policial.