Homem é fuzilado na Baixada Fluminense

Vítima foi atingida por disparos quando estava dentro de carro

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de um homem na madrugada do último domingo (7), na localidade conhecida como Rua da Lama, no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu.

Segundo testeminhas, a vítima estava dentro de seu carro quando foi alvo de diversos disparos. Ele chegou a tentar sair do veículo, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma multidão ao redor do carro, um Fiat Uno, que ficou com marcas de tiros nos vidros do carona e do banco de trás.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) localizaram um homem em óbito. A área foi isolada e a perícia acionada.