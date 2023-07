Homem é grampeado por matar esposa grávida a facadas em Vargem Pequena

Desolados, familiares aguardam no IML a liberação do corpo de Ana Clarice/Pedro Ivo/Agência O DIA/Reprodução/Redes Sociais

Vítima foi morta na frente do filho de dois anos. Assassino foi preso por agentes da

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em um shopping da Zona Norte

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, na

última nesta quinta-feira (29), homem que matou a companheira grávida a facadas.

O crime aconteceu na Rua Mazzaropi, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.

Segundo relatos de familiares, Jackson dos Santos Fernandes, de 29 anos, matou

Ana Clarice Graça da Silva, 23, na frente do filho de dois anos do casal e depois

tentou fugir com a criança. Mas foi capturado em um shopping de Del Castilho, na

Zona Norte.

Ana estava grávida de dois meses e deixa uma filha de um anoa, além do menino.

Todos são filhos do assassino. “O filho mais novo perguntou pela Ana, ele viu o pai

matar a mãe. Quando ele estava na delegacia, ele falou que o pai brigou com ela.

Já em casa, ele queria que abrisse a casa dizendo que a mãe estava caída no

chão. A criança viu tudo, isso é doloroso para nós”, disse Luiz Claudio da Silva, tio

da vítima.

Uso de drogas

Luiz Cláudio disse que o uso de drogas pode ter influenciado Jackson a cometer o

crime. “Ele tinha vício em drogas e álcool e sempre brigavam por isso. Ele

aparentava ser um rapaz bom, trabalhador, mas o uso de drogas e a bebida fazia

ele surtar. Acredito que por ele ser usuário isso aconteceu. Eu quero que a Justiça

dos homens seja feita e concluída. Eu e minha família esperamos justiça, queremos

vê-lo na cadeia pagando o que ele fez”.

Morte após suposta briga

Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada foi acionada pelo 31º BPM

(Recreio dos Bandeirantes) e, durante as diligências, descobriu que Jackson foi

visto no início da tarde deixando a residência em que morava com os filhos, mas

havia deixado a mais nova com uma vizinha. Em seguida, foi embora apenas com o

mais velho.

Os agentes o encontraram no Shopping Nova América e ele não resistiu à prisão.

Em depoimento, Jackson confessou o crime e disse que a discussão começou

porque desconfiou que Ana Clarice havia abortado o filho que esperava. Ele alegou

que esfaqueou a companheira depois que ela havia empunhado uma faca e o

atacado. O preso será encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à

disposição da Justiça.