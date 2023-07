Homem é morto a facadas após impedir colega de trabalhar bêbado em Realengo, na Oeste do Rio

Thalles da Silva Holanda, de 24 anos, foi assassinado por um colega de trabalho, na tarde da última terça-feira (18) em um depósito de bebidas na Rua Gazela, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O autor do crime foi identificado como Yagho Brener Calixto, 28.

Testemunhas contara que ele chegou embriagado ao trabalho e a vítima o impediu de permanecer no local devido ao seu estado. Yagho não gostou de ser barrado e iniciou uma confusão, que foi apartada por outros funcionários.

Em seguida, o suspeito teria ido buscar uma faca em casa. Com a arma branca em mãos, ele voltou ao depósito de bebidas, chamou a vítima e desferiu os golpes. Talles sofreu ferimentos no tórax e abdômen e chegou a ser socorrido para o Hospital Albert Schweitzer, também em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o homem se escondeu em um prédio da região e pediu ajuda aos moradores para se entregar à polícia. Ele foi preso por equipes do 14º BPM (Bangu).

Thalles deixou uma filha. O corpo dele será sepultado hoje (20), às 13h, no Cemitério de Realengo (Murundu), na Zona Oeste do Rio.

O caso é investigado pela Delegacia da Homicídios da Capital para registro dos fatos.