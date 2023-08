Homem é morto a tiros em pátio de igreja na Zona Oeste

Segundo testemunha, vítima trabalharia como vigia no local e teria sido baleada por criminosos que estavam dentro de um carro

Um homem foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (11), no pátio de uma igreja na Estrada do Capenha, no Pechincha, Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ainda não foi identificada e tem aproximadamente 40 anos.

De acordo com informações preliminares, criminosos armados dentro de um carro atiraram contra a vítima, que trabalhava como vigia no local. Uma testemunha, que preferiu não ser identificada, conta que no mesmo terreno da igreja funciona um centro social de apoio educativo para jovens de baixa renda.

A testemunha afirma que a quadra, que fica em frente a igreja, é alugada por uma escolinha que atende jovens entre 3 e 14 anos. Cerca de 50 crianças estavam no campo de futebol, próximo ao estacionamento onde ocorreu o homicídio.

“As crianças estavam treinando e iria acontecer um churrasco de dia dos pais. Por volta das 16h45, um carro cinza entrou no estacionamento. O vigia estava no portão e acredito que ele reconheceu quem estava dentro do carro. Digo isso porque ele chegou a correr para a cabine de vigia, mas os criminosos atiraram contra ele. Todos ficaram muito assustados, achamos que era tentativa de assalto”, diz a testemunha.