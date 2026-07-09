Homem é morto a tiros pelo enteado dentro de casa em Cosmos, Zona Oeste do Rio
Alexandre Muniz dos Santos Noronha foi localizado após uma ação conjunta entre as polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo
André Manoel Fraga, de 47 anos, foi morto a tiros dentro de casa, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (5). A vítima foi surpreendida enquanto pelo assassino, identificado como Alexandre Muniz dos Santos Noronha. Ele foi preso na última terça-feira (7), em São Paulo.
Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Alexandre foi localizado após uma ação conjunta entre as polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo. De acordo com a polícia, ao perceber que estava sendo procurado, ele se entregou.
Familiares contaram aos policiais que André foi atacado dentro da própria casa. A filha da vítima, que teria presenciado o crime, informou que o autor dos disparos seria o próprio irmão.
Segundo os parentes, Alexandre entrou na residência armado, efetuou os disparos contra o padrasto e deixou o local em seguida. A família afirma ainda que câmeras de segurança da casa, um celular, um cordão e dinheiro desapareceram após o assassinato.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso e realizou diligências para identificar e prender o suspeito.
O corpo de Manoel Fraga foi sepultado nesta quarta-feira (8) no Cemitério de Santa Cruz.