Homem é morto com tiro de fuzil 5.56 na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam a morte de um homem, em Seropédica, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar informações sobre um homem que teria sido vítima de disparos de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (20) na Rua do Carmo.

Ao lado do corpo foi encontrado um carregador de fuzil 5.56. Uma perícia foi realizada no local e a Polícia Civil está em busca de informações e testemunhas que ajudem na identificação dos autores do crime.

