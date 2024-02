Homem é morto em assalto a ônibus após enviar mensagem para esposa

Carlos José de Sales Silva foi atingido na cabeça

Carlos José de Sales Silva, de 46 anos, que morreu baleado em uma tentativa de

assalto a ônibus em Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tinha

mandado mensagem para a esposa minutos antes. Por escrito, ele disse “tô

chegando, amor”, por volta de 18h30 da última terça-feira (6).

Na noite do crime, um assaltante anunciou o assalto no ônibus da Linha 404. Um

dos passageiros reagiu, e o homem fez ao menos três disparos. Um jovem de 22

anos foi atingido na cabeça, e um moço na perna. Já morreu com um tiro na

cabeça.

“Ouvi os tiros mesmo na hora da confusão. Parecia que tinha alguém empurrando

alguém e começou, deu três disparos. Foram três disparos que eu ouvi. Não sei se

teve mais. Na hora eu abaixei. Então, nem olhei pra trás, não olhei pra ninguém”,

disse um homem que estava no ônibus.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).