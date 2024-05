Homem é perseguido e esfaqueado em tentativa de assalto na Zona Sul do Rio

Câmera de segurança flagra vítima sendo perseguida por ruas de Botafogo/Empresa Gabriel

Um homem foi perseguido e esfaqueado na madrugada da última quarta-feira (15) em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Imagens de segurança da empresa Gabriel flagraram a ação que iniciou na Rua Voluntários da Pátria, principal via do bairro, e terminou na Rua Dona Mariana.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo e liberada.

O vídeo mostra que o crime começou por volta da 4h50 na altura da Rua Sorocaba. Já ferido, a vítima começa a fugir pela calçada e acaba tropeçando e caindo no chão. Ele se levanta e aparece já com a mão ensanguentada, enquanto o criminoso continua o acompanhando.

Ao dobrar na Rua Dona Mariana, a vítima é alcançado pelo homem que o perseguia, que chega a ameaça-lo novamente com a faca. Ao tentar fugir novamente do bandido, a vítima cai e pede ajuda a um motorista de caminhão que passa pela rua, mas é ignorado. Ele só consegue se livrar quando dois pedestres se aproximam e o criminoso deixa o local andando.

A Polícia Civil disse que a vítima não procurou a 10ª DP (Botafogo) para registrar o caso e pede para que ele compareça à delegacia para realizar o registro de ocorrência e fornecer informações que auxiliem na identificação do autor do crime.