Homem é preso após matar ex a facadas na Zona Oeste do Rio

Iago Magno Thomáz, de 30 anos, se entregou à polícia em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e confessou ter matado a facadas a ex-mulher. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (4), na casa da vítima.

Giovana Anselmo Sodré foi encontrada morta dentro da casa que morava na Rua Santo Augúrio, no centro de Santa Cruz. Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) isolaram a área para perícia ainda na madrugada.

Enquanto isso, Iago Magno Thomáz decidiu se entregar à polícia e foi até a 36ª DP (Santa Cruz) acompanhado de um advogado. De lá, ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A autoridade policial pediu à Justiça que a prisão em flagrante fosse convertida em temporária, e agora Iago passará ao menos 30 dias detido enquanto a investigação continua.

Ele responde pelo crime de feminicídio. A família da vítima esteve no Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto, no Centro, para fazer a liberação do corpo para o sepultamento.

Giovana e Iago estavam divorciados e ainda não se sabe o que teria motivado o crime. Eles tinham dois filhos pequenos juntos.