Homem é preso com 27 kg de cocaína na Rodovia Rio-Santos

Fiscalização na Rodovia Rio-Santos apreende cerca de 27 kg de cocaína/Divulgação

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na noite desta quarta-feira (6), um homem com cerca de 27 kg de cocaína em um fundo falso de um carro, durante fiscalização na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

Policiais rodoviários federais da 3ª Delegacia (Angra dos Reis) faziam uma ronda, por volta das 20h, no momento em que um veículo entrou rapidamente em um posto de gasolina. De acordo com a equipe, um papelote de cocaína foi encontrado sobre o banco do passageiro, no momento da abordagem. Durante uma revista mais detalhada, foram encontrados diversos tabletes de cocaína, totalizando cerca de 27 quilos.

O homem foi preso, e encaminhado junto do material à 166ª DP (Angra dos Reis), onde o caso foi registrado.