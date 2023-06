Homem é preso com armas de policial assassinado em Saquarema, na Região dos Lagos, RJ

As pistolas em nome do cabo Hamilton e munições foram apreendidas

Um homem foi preso na última segunda-feira (5) com duas armas que pertenciam

ao abo da Polícia Militar Hamilton da Silva Melo Júnior, que foi assassinado com o

primo na última sexta-feira (2), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

A ação policial aconteceu após denúncias de moradores. No local, também foram

apreendidas munições de diferentes calibres e de fuzil, carregadores de armas,

touca ninja e uma mira laser. O fuzil do policial ainda não foi encontrado.

O preso, que é dono do terreno onde as armas foram encontradas no bairro Água

Branca, informou que os suspeitos de terem executado o policial teriam enterrado

uma bolsa no local. Os policiais fizeram buscas e encontraram todo o material.

Ele foi conduzido para a 124ª DP, onde foi constatado que contra ele havia um

mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O homem também possui duas

anotações criminais por furto.