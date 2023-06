Homem é preso com ‘arsenal’ dentro do carro em hospital em Niterói, na Região Metropolitana do Rio

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na última terça-feira (30), André Felipe de

Oliveira Silva com um arsenal no carro em um hospital particular em Niterói, na

Região Metropolitana do Rio. Ele vai responder por porte ilegal de arma e já tem

outras passagens pela polícia.

Os agentes realizaram nesta quarta-feira (31) buscas na casa do suspeito, em Charitas, Niterói, onde encontraram roupas camufladas. A polícia constatou que ele tem outras anotações criminais, como estelionato.

Segundo informações, policiais do 12º BPM (Niterói) estavam no hospital checando

uma informação de uma outra ocorrência quando foram acionados por seguranças

da unidade sobre um homem circulando com duas armas na cintura.

“Nós fomos ao hospital checar um roubo a residência. A vítima desse roubo estaria

internada no hospital. Nossa equipe de inteligência foi até o local para fazer uma

entrevista com essa vítima e, chegando lá, foi informada por funcionários que

haveria uma pessoa que estaria supostamente armada nesse hospital”, conta o

tenente-coronel Aristheu.

Os policiais fizeram a abordagem e constaram que André Felipe estava armado. O

suspeito inicialmente alegou ser colecionador, mas não mostrou nenhum tipo de

documentação.

No carro de André a polícia encontrou um arsenal, com um rifle, faca, soco inglês,

carregadores, colete balístico e distintivos falsos. Todo material foi apreendido e

levado para a delegacia. O caso é investigado pela 76ª DP (Niterói).

O investigado disse à polícia que estava com uma passagem comprada para o

exterior, com a Ucrânia como destino final. O passaporte dele foi apreendido.