Homem é preso com bagagem cheia de cocaína no Aeroporto do Galeão

A carga de 5 kg de drogas estava escondida em camisas sociais

Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam em flagrante um homem de 25 anos, na madrugada deste sábado (4), no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, transportando 5 kg de cocaína.

De acordo com a PF, que conduziu a operação, o brasileiro, natural de São Paulo, iria embarcar num voo comercial com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que tinha como destino final a cidade de Johanesburgo, na África do Sul.

A droga estava escondida em camisas sociais e no forro da bagagem despachada. Os agentes identificaram a carga durante uma fiscalização de rotina e efetuaram a prisão.

O preso foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. O traficante já havia sido detido em 2016, por roubo cometido em São Paulo.