Policiais militares do 24º BPM (Queimados) prenderam neste domingo (7), um homem no bairro Vila Margaridas, em Queimados, Região Metropolitana do Rio. Com ele, foram apreendidos grande quantidade de munições, carregadores e um rádiotransmissor. O caso foi encaminhado para a 55ª DP (Queimados).