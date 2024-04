Homem é preso depois de manter a namorada refém com uma faca

Homem usou uma faca para ameaçar a namorada/Reprodução

Kael Rabelo foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (23) depois de manter a namorada refém, sob ameaça de uma faca, dentro de um apartamento na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que

uma guarnição do 6° BPM (Tijuca) negociou com o homem, que não aceitava o

término do relacionamento. Ambos têm 19 anos.

“Após um trabalho de negociação, conseguiram libertar a vítima e prender o

acusado”, diz a nota da PM.

Ele vai responder pelo crime de cárcere privado qualificado e levado para a 19ª DP

(Tijuca), onde o fato foi registrado. Segundo a polícia, Kael tem histórico de violência doméstica.