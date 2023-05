Homem é preso em flagrante após esfaquear mulher no Piscinão de Ramos

A faca usada pelo suspeito no crime foi apreendida no Piscinão de Ramos

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra uma mulher que estava no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (8). Jefferson Portugal Silva, de 32 anos, foi detido por policiais do 22º BPM (Maré), enquanto a vítima, que foi esfaqueada, foi levada para o Hospital Estadual

Getúlio Vargas, na Penha. Não se sabe o estado de saúde dela.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor esfaqueou a companheira perto do Quiosque Dicró. Ele foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso). O homemjá tinha duas passagens por roubo, uma por porte ilegal de arma e agora vai responder por tentativa de feminicídio.

Três casos de feminicídio

Na semana passada, o Rio de Janeiro registrou três casos de feminicídios em 24 horas. Anna Beatriz Nogueira, de 22 anos, foi baleada na última quarta-feira na Rua Humberto Teixeira, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Para a Polícia Civil, o principal suspeito é Rhuan Danthes, marido da vítima, que está desaparecido desde o crime.

Aline da Silva de Oliveira, 41, foi morta pelo ex-marido na tarde de sexta-feira (5), em Bangu. Segundo relatos da advogada da vítima, Marcius dos Reis Resener de Oliveira praticava violência doméstica e fazia ameaças contra ela desde 2020, além de a ter mantido em cárcere privado e sequestrado o próprio filho por 1 ano e 4

meses, tudo para mantê-lo distante da mãe. Duas medidas protetivas chegaram a ser pedidas na 2ª Vara de Violência Doméstica, mas foram negadas por falta de provas.

Em Irajá, Zenaide Mendes Pereira, 68, foi achada morta na cama com sinais de agressão, na manhã de sexta. O principal suspeito é o companheiro dela, com quem estava há quatro anos. Ele já havia sido preso no passado por matar a ex-mulher, período em que conheceu Zenaide, que fazia trabalhos de evangelização na unidade prisional.