Homem é preso em flagrante por esfaquear amigo dentro de bar

Um homem foi preso em flagrante na noite da última quinta-feira (10) após esfaquear o próprio amigo durante uma discussão em um bar na comunidade do Chaves, em Barros Filho, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Francisco da Silva foi detido próximo ao local do crime com as roupas ensanguentadas e visivelmente abalado.

Os agentes da 39ª DP (Pavuna) o questionaram sobre o ocorrido e o agressor confessou que havia esfaqueado o amigo, Rogério Álvares Cruz, após uma discussão. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com várias perfurações. Não há informações sobre seu estado de saúde.