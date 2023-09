Homem é preso pela morte do amante, que ameaçou expor o relacionamento

Um homem foi preso nesta segunda-feira (18) pela morte do amante, em Niterói, na

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, Cláudio Rodrigues

de Oliveira Bastos mandou matar Yoran Tairik Guimarães Costa, com quem

mantinha um relacionamento extraconjugal às escondidas. Ambos eram casados.

De acordo com as investigações, Yoran ameaçava expor o caso dos dois, e Cláudio

encomendou a execução. O assassino ainda não foi encontrado.

Cláudio trabalha no ramo de bufê de festas em Niterói e chegou a fazer várias

transferências para Yoran.

“Essa situação foi armada pelo senhor Cláudio, que está preso. Foi uma situação

armada. Na verdade, foi uma emboscada”, declarou a promotora Renata Neme.

O crime foi no dia 11 de setembro, no bairro Rio do Ouro.

A polícia afirma que Yoran foi atraído por Cláudio para um ponto de ônibus com a

falsa promessa de um emprego de caseiro. O homem contratado para matá-lo

estava havia uma hora no local, observando o movimento.

Alguns minutos depois da chegada da vítima, o criminoso se aproximou e atirou na

cabeça de Yoran.

“Foi um local detalhadamente planejado para a execução. A vítima se colocou cerca

de 2 metros abaixo do nível da rua, bastante encoberto”, descreveu o delegado

Leonardo Borges.

Depois de matar Yoran, o executor entrou num ônibus e fugiu.

Celulares roubados e mais ameaças

No dia do crime, o assassino ainda levou o celular de Yohan e bloqueou uma rede

social dele. Segundo a polícia, foi uma tentativa de dificultar as investigações, já que

no telefone estavam conversas que revelavam o relacionamento extraconjugal.

A polícia chegou ao mandante com a ajuda da esposa de Yoran, que mostrou prints

de conversas entre os amantes.

“Foi pedida a prisão temporária para reunir outros elementos de prova e para

preservar a esposa da vítima. Dois dias depois da morte, alguém foi até a casa

deles, ameaçou a mulher e subtraiu o celular dela”, disse a promotora.