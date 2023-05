Homem é preso por agredir e ameaçar ex-namorada de 17 anos na Baixada Fluminense

Um homem foi preso após agredir e ameaçar de morte a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, quando ela desembarcava de um ônibus em Vila de Cava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima relatou que Bruno dos Santos da Silva, de 28 anos, levantou a sua blusa e pegou o celular dela.

Para tomar o aparelho, o ex-namorado puxou a mochila da ex-companheira e, com a força, rasgou a roupa da jovem. Bruno ainda arrancou as unhas postiças da vítima, que teve lesões, segundo informações da Polícia Civil.

Ainda de acordo a vítima, Bruno ameaçou dar tiros no seu rosto e no da sua mãe, que esperava pela menina no ponto de ônibus. “O mais impressionante é que a mãe da mesma também aguardava a menor para protegê-la para levá-la pra casa, mas nada disso intimidou o autor, que mesmo depois das agressões lançou várias palavras de baixo calão na frente da genitora da vítima”, afirmou a delegada Mônica Areal. A Polícia Civil informou que ele vai responder por ameaça, injúria e roubo.