Homem é preso por ameaçar e perseguir a ex-companheira em Nova iguaçu

Agressor ligou para a vítima enquanto ela o denunciava na delegacia

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam), na Baixada Fluminense, prenderam, na última quinta-feira (13) um homem por perseguir e ameaçar a ex-companheira.

Segundo a especializada, a vítima foi até a delegacia para denunciar José Balbino Fernandes. Em depoimento, ela alegou ser vítima de violência psicológica porque o ex-companheiro não aceitava o término da relação.

Na delegacia, durante a denúncia, José ligou para a ex, que colocou o telefone no viva-voz. “Eu não quero mais nada contigo”, afirmou a mulher. “Mas eu quero”, respondeu o homem. Ainda durante a ligação, a vítima diz para o ex que já está com outra pessoa. “Vai morrer os dois”, ameaça ele.

Em depoimento, a mulher afirmou que ao longo do relacionamento, que durou 3 anos e meio, foi humilhada diversas vezes. Ela disse ainda que só podia falar com o próprio filho pelo telefone se José ouvisse a conversa.

A vítima alegou também que já chegou a ficar trancada dentro de casa. Ela contou que após o fim da relação, a situação piorou. O homem a perseguia e ligava a qualquer hora do dia. Ela bloqueava e em seguida, José trocava de chip e continuava com as ligações. Na delegacia, os agentes ouviram as ameaças e foram à casa do homem, que foi preso em flagrante.