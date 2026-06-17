Homem é preso por matar e lançar corpo de mulher em linha férrea para simular acidente no Sul Fluminense

A prisão do assassino aconteceu num canteiro de obra, no bairro Grotão

Um auxiliar de pedreiro foi preso, na última segunda-feira (15), por matar uma mulher e lançar o corpo dela numa linha férrea para simular um acidente. A prisão aconteceu num canteiro de obra, no bairro Grotão, em Paraíba do Sul, Região Sul Fluminense, e foi feita por policiais civis da 107ª DP, distrital de lá.

De acordo com as investigações, o criminoso torturou e agrediu brutalmente a vítima, que morreu devido aos ferimentos. Após o crime, ele levou o corpo dela para a linha férrea, no bairro Liberdade, onde o mesmo chegou a ser atingido por um trem.

Por causa disso, o caso foi tratado, inicialmente, como acidente pelas autoridades. A situação mudou após o trabalho da perícia, que comprovou que a mulher já estava morta antes de ser posicionada nos trilhos.

Prisão temporária

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o criminoso e a motivação do crime: a vítima havia furtado drogas que pertenciam ao agressor. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio.