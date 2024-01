Homem é preso por tentar matar companheira a tiros em Nova Iguaçu

Marcus Vinícius de Araújo Reis é conduzido à DP/Divulgação

Motivada por ciúmes, uma discussão entre um casal por pouco não terminou em tragédia na segunda-feira (29) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Marcus Vinícius de Araújo Reis tentou assassinar a companheira a tiros e acabou preso por agentes da 58ª Delegacia de Polícia (Posse) pouco depois do crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, policiais do GIC (Grupo de Investigação Complementar), coordenados pelo delegado titular Roberto de Souza Cardoso, tomaram conhecimento de que uma mulher havia dado entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse), vítima de disparos de arma de fogo, tendo o companheiro como suposto autor da tentativa de feminicídio.

Após diligências, os agentes localizaram Marcus Vinicius nas proximidades do hospital. Em relato aos agentes, ele contou que havia reagido a um assalto nas imediações da casa da vítima, que acabou ferida. Entretanto, quando a equipe insistiu em levá-lo ao local para confronto de informações, o homem acabou confessando o crime.

Os policiais então diligenciaram até o endereço, juntamente com a perícia, onde encontraram três estojos deflagrados e uma munição intacta, todos de calibre 9mm, além de muito sangue no interior da casa e uma perfuração no teto do imóvel.

Não foi convidado para festa do enteado

Em depoimento, Marcus contou que chegou na casa da vítima, no Ponto Chic, por volta das 5h da manhã. Sob efeito de álcool, ele queria explicações do porque não ter sido convidado para a festa de aniversário do enteado, de 18 anos, filho da companheira, na noite anterior, iniciando uma discussão. Irritada, a mulher falou que iria terminar o relacionamento e saiu em direção a casa da mãe, que fica no mesmo terreno. Nesse momento, ele teria pego sua pistola Glock calibre 9mm e feito os três disparos, dois dos quais atingiram a vítima no antebraço e na barriga. Em seguida, a socorreu para o hospital.

Informados sobre o crime, os policiais realizaram diligências na região do Hospital da Posse até encontrem o acusado e prendê-lo.

Segundo o delegado, após os disparos, pai e sobrinho da vítima alteraram a cena do crime ao esconderem a arma, que não foi encontrada. Os dois foram presos, mas pagaram fiança e acabaram soltos. Entretanto, vão responder por fraude processual.

Após o cumprimento das formalidades legais, Marcus, que responderá por tentativa de feminicídio, foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará acautelado à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

O Hospital da Posse não divulgou informações sobre o estado de saúde de vítima, que ainda seguia internada até o final da tarde de segunda-feira (29).

Por Antonio Carlos, Hora H