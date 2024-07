Homem é preso por tentativa de feminicídio contra a namorada em Maricá

Um homem foi preso depois de tentar matar a namorada, no último domingo (28)

em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A vítima de tentativa de

feminicídio teve seu carro alvejado por tiros pelo menos seis vezes. As balas foram

disparadas pelo acusado.

Segundo informações o casal estava em uma calorosa discussão, a vítima então

entrou em seu carro para ir embora, quando foi surpreendida pelos disparos. Após

a tentativa de assassinato a vítima foi até a 82ª DP no Centro de Maricá relatando o

caso, o elemento foi encontrado na casa de seu pai, onde tentava se esconder, e

foi preso e levado para a unidade policial e em seguida para a Central de

Flagrantes em Niteroí.