Homem é preso por torturar os enteados em Guapimirim

Josimar Wanderson Marinho Campos já possui histórico de agressão

Agentes da 67ª DP (Guapimirim) prenderam, na última sexta-feira (1º), um acusado de agredir violentamente os quatro enteados, com idades entre 4 e 10 anos. Josimar Wanderson Marinho Campos, de 20 anos, teve cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de tortura, na forma da Lei Henry Borel, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim, na Baixada Fluminense, onde o crime ocorreu.

De acordo com os agentes, a mãe das crianças trabalha no Rio e sai de casa na madrugada de segunda-feira, retornando somente na sexta-feira à noite. No dia 25, Josimar proibiu as crianças de saírem de casa, mas foi desobedecido, o que lhe causou muita raiva. Como a mãe das crianças voltaria para casa naquela noite, ele nada fez contra elas.

Entretanto, após a companheira sair de casa para trabalhar, o acusado acordou as crianças, trancou a porta do quarto, para evitar que corressem, mandou que todas ficassem nuas, apesar do intenso frio, e começou a espancá-las com cabo de vassoura, até que este se quebrasse. Em seguida, ele pegou um pedaço de madeira e continuou a espancar as crianças, chegando a quebrar dois dedos da mão de um menino de 9 anos, além de dar várias mordidas pelo corpo de outro, de 4 anos.

Urina e fezes no rosto

As crianças, diante do sofrimento e da dor que sentiam, urinaram e defecaram no cômodo e, por isso, o homem obrigou que os dois mais velhos, de 9 e 10 anos, lambessem o chão até secá-lo. Ele fez as crianças beberem a urina e passarem as fezes no rosto, por achá-las responsáveis pela desobediência de sexta-feira.

Na quarta-feira (30), a avó materna das crianças, estranhando o fato delas não terem ido ao colégio durante a semana, desconfiou e foi até a casa, mas foi proibida pelo acusado de entrar, dizendo que estava tudo bem. Vizinhos contaram para a avó que ele agredia violentamente as crianças. A mulher questionou o autor sobre o estado lastimável dos menores, mas ele disse que eles haviam caído da escada. Ela retirou os netos do imóvel e os levou para sua residência.

Na madrugada de quinta-feira (31/08), o caso foi comunicado na a delegacia. As crianças mais velhas foram ouvidas e confirmaram as agressões. O autor também prestou depoimento e disse ter “perdido a cabeça”.