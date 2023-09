Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha no RJ

O homem foi preso por PMs e gentes do Segurança Presente de Niterói

Policiais militares e agentes civis do Segurança Presente de Niterói prenderam um

homem de 37 anos por estuprar a própria filha, quando ela tinha apenas 14 anos.

Ele foi localizado no último domingo (17) na Avenida Almirante Ary Parreiras, em

Icaraí, Zona Sul de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Contra o agressor havia um mandado de prisão em aberto.

A vítima registrou o caso e disse aos policiais que deu à luz uma criança com

deficiência, fruto da violência sexual. O caso foi encaminhado a 76ª DP (Niterói).