Homem é sequestrado enquanto trabalhava em food truck no Rio

A Delegacia Antissequestro (DAS) do RJ investiga o desaparecimento de Bruno

Cezillo, que foi sequestrado por criminosos enquanto estava em seu food truck, na

madrugada da última sexta-feira (4), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A

família divulgou um cartaz no perfil no Facebook em que pede por informações.

Segundo a publicação, Cezillo foi levado por volta de 0h30 de seu food truck de

comida japonesa, que estava parado na Estrada dos Bandeirantes, próximo ao

Condomínio Parque Carioca.

Nas imagens de uma câmera de segurança da rua, um carro branco aparece

parando no meio da rua, próximo ao food truck, que pode ser visto no fundo da

imagem. Em seguida, homens descem do veículo e vão em direção a Bruno. Ao

menos um deles parece estar armado. Ele então é colocado no carro. Pessoas que

estão próximo se apressam para sair do local ao verem a cena.

Quem tiver informações sobre a localização de Bruno Cezillo, pode denunciar de

forma anônima ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que

remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ