Homem encara a tranca ao transportar armas e entorpecentes do Rio para Angra

Os agentes apreenderam um fuzil, oito carregadores de fuzil e quatro quilos de drogas escondidas no tanque de combustível do automóvel

Uma ação conjunta da Polícia federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Civil Municipal de Mangaratiba prenderam um suspeito de tráfico de drogas e de armas, na última quinta-feira (7).

De acordo com as investigações, o homem, de 28 anos, que mora em Volta Redonda, no Sul Fluminense, estaria transportando o material ilegal do Rio para Angra dos Reis, na Costa Verde.

O veículo do suspeito foi abordado em Mangaratiba. Com o auxílio de um cão farejador, os agentes localizaram um fuzil, oito carregadores de fuzil e quatro quilos de drogas escondidas no tanque de combustível do automóvel.

Durante a abordagem o homem ofereceu 25 mil reais aos agentes para ser liberado e por isso responderá por corrupção ativa.