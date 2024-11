Homem esfaqueia ex-mulher 10 vezes na Ilha do Governador e acaba preso

Um homem foi preso em flagrante por uma equipe do Segurança Presente, na manhã desta quarta-feira (6), depois de esfaquear a ex-mulher na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Alessandra Rangel da Costa, de 41 anos, levou 10 facadas desferidas por Roneth Cirilo do Nascimento, que não aceitava o término.

De acordo com a Secretaria Estadual de Governo, a vítima, que trabalha como vendedora ambulante no bairro Jardim Carioca, estava trabalhando quando foi atacada. O homem teria sido agredido após ser cercado por pessoas que estavam próximas.

A equipe do Segurança Presente acionou o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima, que foi levada para o Hospital Evandro Freire e está em estado estável.

O agressor foi conduzido para a 37ª DP (Ilha do Governador).