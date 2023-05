Homem espanca e matar mulher que tinha problemas psiquiátricos em Nova Iguaçu

Corpo da vítima, que apresentava marcas de facadas e asfixia, estava amarrado e foi encontrado em um dos cômodos da casa

Agentes do Segurança Presente prenderam um suspeito de espancar uma mulher, que tinha problemas psiquiátricos, até a morte no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (9). O corpo de Eliane Rodrigues Mendes, de 58 anos, foi encontrado em um dos cômodos da casa com sinais de facadas e de asfixia, na última segunda-feira (8).

Marco Antônio Bonfim Soares, de 32 anos, foi detido pelos policiais na esquina da Via Light com a Rua Dom Walmor, no Centro de Nova Iguaçu. Agentes disseram que o assassino demonstrou nervosismo com a abordagem policial. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Nas redes sociais, familiares da vítima fizeram postagens apontando o homem como o principal suspeito da barbárie. Um morador da região também postou a seguinte mensagem: “Assassinato brutal no bairro Santa Rita de Nova Iguaçu este homem foi contratado para limpar o quintal de uma senhora ele já estava lá há quatro dias fazendo a limpeza se aproveitou roubou todos os pertencem de valores amarrou e matou a senhora a facada brutalmente está foragido polícia está no local familiares da senhora na rua larga em Santa Rita”.

Contratado para limpar o quintal

De acordo com informações, o suspeito tinha sido contratado pela vítima, que morava sozinha, para tarefas de limpeza do quintal e jardim. A família acredita que a intenção dele era roubá-la.

Os policiais disseram que parentes viram o suspeito saindo da casa e em seguida encontraram Eliane amarrada, já sem vida. A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Nova Iguaçu). O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu.