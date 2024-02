Homem esquartejado pelo tráfico foi morto um dia antes de casar

David Martins do Carmo teria se recusado a mostrar celular a bandidos

O pedreiro David Martins do Carmo, de 35 anos, que foi executado pelo tráfico, na última terça-feira (30), na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, iria oficializar seu casamento de 10 anos, no dia seguinte. Ele deixou dois filhos.

No dia do crime, David havia ido à igreja evangélica onde fazia um trabalho voluntário. Quando voltava para casa, por volta das 21h, acabou sendo morto covardemente por bandidos que o abordaram na localidade conhecida como Marcão. A comunidade vive uma guerra travada entre traficantes e milicianos.

O corpo de David foi encontrado esquartejado, na madrugada da última quarta-feira (31), na Avenida Canal do Anil. O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Segundo informações, traficantes que invadiram a localidade o revistaram e ordenaram que abrisse os arquivos de seu celular. Teriam desconfiado que o evangélico, sem qualquer anotação criminal, era integrante do grupo paramilitar que atua na região.

Enquanto cuidava da liberação do filho no Instituto Médico-Legal (IML), a mãe cobrou justiça e segurança: “Foi uma barbaridade com ele. Picaram meu filho todinho, ele nunca foi bandido. Estamos sofrendo na Gardênia Azul. Prefeito, governador e presidente, olhem para a gente!

Foi a mãe e a esposa de David que encontraram o corpo esquartejado dentro de um saco. David foi sepultado nesta quinta-feira (1º), no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.