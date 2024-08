Homem executado com vários tiros em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do RJ

A Polícia Civil identificou um homem executado com vários tiros ao lado de uma

mulher, na madrugada desta quarta-feira (31), em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do RJ. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius da Silva, de 48 anos. O crime aconteceu na Rua 15, nº 21, na Vila Verde, próximo ao Bar da Saudade. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, e o caso foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia (DP) de Búzios.

Policiais militares foram acionados após moradores ouvirem disparos. Ao chegar no

local, a equipe encontrou os corpos de Marcos Vinícius da Silva e Luana da Silva

Rodrigues em cima de uma cama, com disparos de arma de fogo na cabeça.

Informações preliminares indicam que as vítimas não tinham envolvimento com o

tráfico de drogas.