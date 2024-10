Homem mata companheira com marretadas na cabeça no Norte Fluminense

Paulo Roberto Tavares, 47, foi preso por feminicídio, na noite do último sábado (12), após assassinar a esposa com marretadas na cabeça, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ele apresentou sinais de embriaguez e acionou Polícia Militar para se entregar. O crime aconteceu na residência do casal, na comunidade do Sapo I, e Ana Maria Costa, de 68 anos, não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foram acionadas para verificar uma ocorrência de feminicídio no bairro Novo Eldorado e, no local, encontraram o corpo da idosa. O homem foi preso em flagrante e o caso encaminhado à 146ª DP (Guarus).

Na delegacia, um PM que atendeu a ocorrência informou que Paulo chegou na residência em uma bicicleta e confessou o crime. O criminoso contou que Ana falava mal dele pelo bairro, que ambos discutiram e, por isso, ele a matou. “Esperei ela dormir e ferro!”, disse o homem ao PM.

Ainda de acordo com o relato do policial, Paulo disse que só ligou para a corporação porque ficou com medo do tráfico local “fazer covardia” e que a “polícia está para servir e proteger”. A comunidade do Sapo I, onde o crime aconteceu, é dominada pela facção Amigos dos Amigos (ADA) e não há câmeras de monitoramento.

Segundo relatos de familiares da vítima, o criminoso usava drogas. Paulo passou por audiência de custódia na tarde de ontem (14) e seguirá preso.

Ana Maria era catadora de reciclagem e deixa seis filhos.