Homem mata enteada e o namorado e atira na na companheira na Zona Norte

Um homem foi preso depois de assassinar a enteada de 14 anos e o namorado, e atirar contra a companheira, na madrugada desta segunda-feira (14), em Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O criminoso confessou o crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Assaré, no morro do São João.

Simultaneamente, outros miliares realizavam um patrulhamento na Rua Boulevard 28 de Setembro quando foram abordados por um homem que se apresentou com as mãos para o alto, confessando ter roubado uma arma de fogo e efetuado um disparo contra uma mulher, no interior de uma residência da localidade do São João.

Os fatos foram apresentados na 20ª DP (Vila Isabel). Os policiais fizeram contato com o militar que fica de permanência do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, que confirmou a entrada de uma vítima baleada na unidade. O estado dela ainda é desconhecido.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes da enteada e do namorado. O autor foi preso e autuado em flagrante por dois homicídios e uma tentativa de feminicídio.