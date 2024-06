Homem mata mulher, diz que ela se jogou da janela, mas acaba preso

Ivan Honorato Carvalho foi preso nesta sexta-feira (7) por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do RJ. Ele é suspeito de matar a mulher e manipular a cena do crime, simulando que a vítima se matou pulando da janela.

Segundo a polícia, em 24 de maio, ele assassinou sua esposa, a professora Vânia

Baptista Ismael em Campo Grande, na Zona Oeste, por não aceitar o término da

relação, com golpes de instrumento de ação contundente na cabeça.

Na época do crime, Ivan afirmou ter acordado por volta das 5h da manhã do dia 25

de maio, quando, ao observar pela janela, avistou o corpo de sua esposa na área

externa do condômino, momento no qual acionou o Corpo de Bombeiros, que

atestou o óbito.

Contudo, perícias preliminares acusaram divergência de informações, e o caso

passou a ser investigado pela DH.

Segundo a polícia, durante as investigações, foram obtidas imagens das imediações

do condomínio do autor que contradizem a versão e mostram que durante toda

madrugada ele manipulou a cena do crime e descartou no lixo materiais utilizados

para tentar encobrir o feminicídio.

Uma perícia complementar identificou diversas manchas de sangue na sala e no

quarto da residência do casal e nas escadas do edifício. A perícia também não

identificou lesões compatíveis com suicídio por queda.

Ainda segundo a polícia, após o crime Ivan não retornou à residência e procurou se

esconder em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. (Com informações do g1).